Путин заявил, что в РФ набрали мобилизованных больше, чем планировали

Президент России Владимир Путин заявил, что число мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тисяч.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "У нас уже 318 тысяч (мобилизированных - ред.). Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается".

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Детали: По его словам, из этого числа 49 тысяч человек уже отправлены на фронт, а остальные "занимаются подготовкой".

Что этому предшествовало: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что на территорию Украины отправили 82 тысячи мобилизованных.

Напомним:

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