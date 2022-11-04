Путин заявил, что в РФ набрали мобилизованных больше, чем планировали
Пятница, 4 ноября 2022, 13:07
Президент России Владимир Путин заявил, что число мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тисяч.
Источник: ТАСС
Прямая речь: "У нас уже 318 тысяч (мобилизированных - ред.). Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается".
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Детали: По его словам, из этого числа 49 тысяч человек уже отправлены на фронт, а остальные "занимаются подготовкой".
Что этому предшествовало: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что на территорию Украины отправили 82 тысячи мобилизованных.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
- СМИ узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. У Путина опровергли эту информацию.
- В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" окончена. По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
- 1 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что 300 тысяч человек уже призвали.