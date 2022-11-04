Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин заявил, что в РФ набрали мобилизованных больше, чем планировали

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 14:07
Владимир Путин, фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что число мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тисяч. 

Источник: ТАСС

Прямая речь: "У нас уже 318 тысяч (мобилизированных - ред.). Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается".

Детали: По его словам, из этого числа 49 тысяч человек уже отправлены на фронт, а остальные "занимаются подготовкой".

Что этому предшествовало: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что на территорию Украины отправили 82 тысячи мобилизованных.

Напомним: 

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" в РФ. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов. 
  • СМИ узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. У Путина опровергли эту информацию.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" окончена. По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
  • 1 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что 300 тысяч человек уже призвали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинмобилизацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица

Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА

фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

видеоЖурналисты AP узнали подробности массовых убийств в Буче

Более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем с финансированием - CNN

США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь

Все новости...
Путин
Путин разрешил мобилизовать россиян, осужденных за тяжелые преступления
Путин хочет вывезти жителей Херсона
Эрдоган согласился с Путиным, что зерно для бедных стран Африки должно быть бесплатным
Последние новости
06:03
Путин лжет: мобилизация в России не дала ожидаемых результатов – ISW
05:07
За день из Twitter уволили 50% персонала, работники подали в суд
04:08
Кулеба: До конца года Украина получит новые системы ПВО и ПРО
03:10
На юге ВСУ отработали 170 огневых задач по врагу – командование
02:38
В оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру – FT
01:48
Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter
01:17
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
00:47
Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
00:06
Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА
23:51
Нидерланды предоставляют Украине 120 млн евро военной помощи, модернизируют 45 танков
Все новости...