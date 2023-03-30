WSJ требует освободить задержанного журналиста и отрицает обвинения России

Издание The Wall Street Journal отрицает обвинения в шпионаже, по которым спецслужбы РФ задержали журналиста Эвана Гершковича, и требует освободить его.

Источник: The Wall Street Journal, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram

Дословно WSJ: "The Wall Street Journal глубоко обеспокоен безопасностью господина Гершковича".

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Детали: Издание сообщает, что Эван Гершкович готовит репортажи о России в составе отдела редакции WSJ в Москве. Он аккредитован для работы в качестве журналиста в РФ Министерством иностранных дел России.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Гершкович якобы использовал журналистскую деятельность как прикрытие:

Прямая речь: "То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике.

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К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистскую визу и аккредитацию используют иностранцы в нашей стране для прикрытия деятельности, которая не является журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку".

Дополнено: Позже издание обнародовало заявление, в котором "решительно отрицает обвинения со стороны ФСБ и требует немедленного освобождения доверенного и преданного репортера Эвана Гершковича".

WSJ подчеркивает, что солидарно с Эваном и его семьей.

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