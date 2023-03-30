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WSJ вимагає звільнити затриманого журналіста і заперечує звинувачення Росії

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 13:19
WSJ вимагає звільнити затриманого журналіста і заперечує звинувачення Росії
Еван Гершкович, фото wsj

Видання The Wall Street Journal заперечує звинувачення у шпигунстві, за яким спецслужби РФ затримали журналіста Евана Гершковича, та вимагає звільнити його.

Джерело: The Wall Street Journal, прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в Telegram

Дослівно WSJ: "The Wall Street Journal глибоко стурбований безпекою пана Гершковича".

Деталі: Видання повідомляє, що Еван Гершкович готує репортажі про Росію у складі відділу редакції WSJ в Москві. Він акредитований для роботи в якості журналіста в РФ Міністерством закордонних справ Росії.

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Гершковиш нібито використовував журналістську діяльність як прикриття:

Пряма мова: "Те, чим займався в Єкатеринбурзі співробітник американського видання The Wall Street Journal, не має стосунку до журналістики.

На жаль, це не перший випадок, коли статус "іноземного кореспондента", журналістську візу й акредитацію використовують іноземці в нашій країні для прикриття діяльності, яка не є журналістикою. Уже не першого відомого західника "хапають за руку"

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Доповнено: Пізніше видання оприлюднило заяву, в якій "рішуче заперечує звинувачення з боку ФСБ і вимагає негайного звільнення довіреного і відданого репортера Евана Гершковича".

WSJ наголошує, що солідарне з Еваном і його сім'єю.

Передісторія: 

  • 30 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • У заяві ФСБ йдеться, що пан Гершкович, "діючи за завданням американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Теми: ЗМІшпигунствомедіаРосія
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