WSJ вимагає звільнити затриманого журналіста і заперечує звинувачення Росії

Видання The Wall Street Journal заперечує звинувачення у шпигунстві, за яким спецслужби РФ затримали журналіста Евана Гершковича, та вимагає звільнити його.

Джерело: The Wall Street Journal, прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в Telegram

Дослівно WSJ: "The Wall Street Journal глибоко стурбований безпекою пана Гершковича".

Деталі: Видання повідомляє, що Еван Гершкович готує репортажі про Росію у складі відділу редакції WSJ в Москві. Він акредитований для роботи в якості журналіста в РФ Міністерством закордонних справ Росії.

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Гершковиш нібито використовував журналістську діяльність як прикриття:

Пряма мова: "Те, чим займався в Єкатеринбурзі співробітник американського видання The Wall Street Journal, не має стосунку до журналістики.

На жаль, це не перший випадок, коли статус "іноземного кореспондента", журналістську візу й акредитацію використовують іноземці в нашій країні для прикриття діяльності, яка не є журналістикою. Уже не першого відомого західника "хапають за руку"

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Доповнено: Пізніше видання оприлюднило заяву, в якій "рішуче заперечує звинувачення з боку ФСБ і вимагає негайного звільнення довіреного і відданого репортера Евана Гершковича".

WSJ наголошує, що солідарне з Еваном і його сім'єю.

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