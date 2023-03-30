Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

WSJ вимагає звільнити затриманого журналіста і заперечує звинувачення Росії

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 13:19
WSJ вимагає звільнити затриманого журналіста і заперечує звинувачення Росії
Еван Гершкович, фото wsj

Видання The Wall Street Journal заперечує звинувачення у шпигунстві, за яким спецслужби РФ затримали журналіста Евана Гершковича, та вимагає звільнити його.

Джерело: The Wall Street Journal, прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в Telegram

Дослівно WSJ: "The Wall Street Journal глибоко стурбований безпекою пана Гершковича".

Реклама:

Деталі: Видання повідомляє, що Еван Гершкович готує репортажі про Росію у складі відділу редакції WSJ в Москві. Він акредитований для роботи в якості журналіста в РФ Міністерством закордонних справ Росії.

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Гершковиш нібито використовував журналістську діяльність як прикриття:

Пряма мова: "Те, чим займався в Єкатеринбурзі співробітник американського видання The Wall Street Journal, не має стосунку до журналістики.

ВІДЕО ДНЯ

На жаль, це не перший випадок, коли статус "іноземного кореспондента", журналістську візу й акредитацію використовують іноземці в нашій країні для прикриття діяльності, яка не є журналістикою. Уже не першого відомого західника "хапають за руку"

Доповнено: Пізніше видання оприлюднило заяву, в якій "рішуче заперечує звинувачення з боку ФСБ і вимагає негайного звільнення довіреного і відданого репортера Евана Гершковича".

WSJ наголошує, що солідарне з Еваном і його сім'єю.

Передісторія: 

  • 30 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
  • У заяві ФСБ йдеться, що пан Гершкович, "діючи за завданням американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Теми: ЗМІшпигунствомедіаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ЗМІ
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
В онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди
Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням
Останні новини
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
Усі новини...
Реклама: