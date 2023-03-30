Кулеба советует не считать предстоящее контрнаступление "решающим"

Украина должна всячески противодействовать нарративу, что весеннее контрнаступление является "решающей битвой" в войне.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Time

Прямая речь: "Мы должны всячески противодействовать восприятию контрнаступления как решающей битвы в войне".

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Детали: По словам Кулебы, которые приводит FT, нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией.

Он добавил, что война – это серия битв, и если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к "100-процентному освобождению украинской территории", то "некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии".

Глава МИД подчеркнул, что не существует альтернативы полному восстановлению территориальной целостности Украины.

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