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Кулеба советует не считать предстоящее контрнаступление "решающим"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 30 марта 2023, 18:08
Кулеба советует не считать предстоящее контрнаступление решающим
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО УП

Украина должна всячески противодействовать нарративу, что весеннее контрнаступление является "решающей битвой" в войне.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Time

Прямая речь: "Мы должны всячески противодействовать восприятию контрнаступления как решающей битвы в войне".

Детали: По словам Кулебы, которые приводит FT, нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией.

Он добавил, что война – это серия битв, и если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к "100-процентному освобождению украинской территории", то "некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии". 

Глава МИД подчеркнул, что не существует альтернативы полному восстановлению территориальной целостности Украины.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но все зависит от погодных условий. Резников считает, что это случится в апреле-мае.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия.
  • Заместитель министра обороны призывает украинцев не спрашивать у военных, когда состоится контрнаступление, чтобы не мешать им работать.

Темы: Кулеба ДмитрийконтрнаступлениеМИДвойна
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