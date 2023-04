Резников показал, как тестировал американские бронеавтомобили Stryker и Cougar

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео испытания переданных Украине бронеавтомобилей Stryker и Cougar.

Источники: сообщение Минобороны

Детали: Резников также опубликовал видео, на котором он прокатился на бронемашинах Stryker и Cougar. Он поблагодарил за них президента США Джозефа Байдена, генерала армии США Ллойда Остина и всех американцев.

Прямая речь Резникова: "Провел тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Она приблизит нас к победе".

🇺🇸Strykers & Cougars are now in the capable hands of 🇺🇦Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4