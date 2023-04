Резніков показав, як тестував американські бронеавтомобілі Stryker і Cougar

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео випробування переданих Україні бронеавтомобілів Stryker і Cougar.

Джерела: повідомлення Міноборони

Деталі: Резнікова також опублікував відео, на якому він прокатався на бронемашинах Stryker і Cougar. Він подякував за них президенту США Джозефу Байдену, генералу армії США Ллойду Остіну та усім американцям.

Пряма мова Резнікова: "Провів тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги".

🇺🇸Strykers & Cougars are now in the capable hands of 🇺🇦Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4