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Резніков показав, як тестував американські бронеавтомобілі Stryker і Cougar

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 21:56
Резніков показав, як тестував американські бронеавтомобілі Stryker і Cougar
Скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео випробування переданих Україні бронеавтомобілів Stryker і Cougar.

Джерела: повідомлення Міноборони

Деталі: Резнікова також опублікував відео, на якому він прокатався на бронемашинах Stryker і Cougar. Він подякував за них президенту США Джозефу Байдену, генералу армії США Ллойду Остіну та усім американцям.

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Пряма мова Резнікова: "Провів тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 березня міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.
  • 27 березня Резніков "обкатав" нове поповнення військової техніки від міжнародних партнерів для українських десантників.

Теми: Резніковармія
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