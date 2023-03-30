Резніков показав, як тестував американські бронеавтомобілі Stryker і Cougar
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео випробування переданих Україні бронеавтомобілів Stryker і Cougar.
Джерела: повідомлення Міноборони
Деталі: Резнікова також опублікував відео, на якому він прокатався на бронемашинах Stryker і Cougar. Він подякував за них президенту США Джозефу Байдену, генералу армії США Ллойду Остіну та усім американцям.
Пряма мова Резнікова: "Провів тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги".
🇺🇸Strykers & Cougars are now in the capable hands of 🇺🇦Air Assault Forces.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023
Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.
They will bring us closer to victory.
Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4
Передісторія:
- 29 березня міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.
- 27 березня Резніков "обкатав" нове поповнення військової техніки від міжнародних партнерів для українських десантників.