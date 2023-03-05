Вражеский удар по Запорожью: количество жертв возросло до 13
Воскресенье, 5 марта 2023, 06:30
После удара россиян по жилому дому в Запорожье количество жертв возросло до 13.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области
Дословно: "Количество погибших в результате ракетного удара, который разрушил часть жилого дома в Запорожье, возросло до 13 человек".
Реклама:
Детали: Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.
Сотрудники ГСЧС добавляют, что спасли 11 человек.
Кроме того, во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели достали из-под завалов четырех котов и собаку.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Среди 11 погибших в результате ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.
Предыстория:
- Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
- По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
- Позже количество жертв возросло до 10.