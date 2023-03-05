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Вражеский удар по Запорожью: количество жертв возросло до 13

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 07:30
разбор завалов дома в Запорожье после удара россиян

После удара россиян по жилому дому в Запорожье количество жертв возросло до 13.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно: "Количество погибших в результате ракетного удара, который разрушил часть жилого дома в Запорожье, возросло до 13 человек".

Детали: Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.

Сотрудники ГСЧС добавляют, что спасли 11 человек.

Кроме того, во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели достали из-под завалов четырех котов и собаку.

Напомним: Среди 11 погибших в результате ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.

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Предыстория:

  • Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
  • По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
  • Позже количество жертв возросло до 10.

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
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