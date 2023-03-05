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Силы обороны за сутки уничтожили 930 оккупантов и 5 вражеских танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 08:03
ВЕЩИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. ФОТО ГЕНШТАБА ИЗ FACEBOOK

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 930 захватчиков, 5 вражеских танков и другую технику оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили:

  • около 153120 (+930) человек ликвидировано
  • танков - 3414 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6692 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2426 (+12) ед,
  • РСЗО - 488 (+1) ед,
  • средства ПВО - 248 (+1) ед,
  • самолетов - 302 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2071 (+5),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5299 (+10) ед,
  • специальная техника - 232 (+2).

"Данные уточняются", - добавляют в штабе.

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Темы: войнаРосcия
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