Силы обороны за сутки уничтожили 930 оккупантов и 5 вражеских танков
Воскресенье, 5 марта 2023, 08:03
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 930 захватчиков, 5 вражеских танков и другую технику оккупантов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили:
- около 153120 (+930) человек ликвидировано
- танков - 3414 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6692 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2426 (+12) ед,
- РСЗО - 488 (+1) ед,
- средства ПВО - 248 (+1) ед,
- самолетов - 302 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2071 (+5),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5299 (+10) ед,
- специальная техника - 232 (+2).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.
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