Россияне идут в бой с лопатами, что показывает низкотехнологичность их действий - разведка Британии

Российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, что приводит к ближним боям с участием плохо оснащенной пехоты РФ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

В частности, в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты рассказали, что им приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооруженными только "огнестрельным оружием и лопатами". Скорее всего речь идет о саперных лопатах, которые используются российскими солдатами для рукопашного боя.

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Один из резервистов рассказал, что не был готов к бою ни физически, ни психологически.

Как отмечает британское оборонное ведомство, смертоносность стандартного траншейного инструмента - МПЛ-50 - особенно мифологизирована в России. Пехотная лопата мало изменилась с тех пор, как была разработана в 1869 году, однако она продолжает использоваться как оружие, подчеркивая жестокость и низкотехнологичность боевых действий, которые стали характерными для большей части войны.

"Последние данные свидетельствуют, что в Украине участились случаи ближнего боя. Вероятно, это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, к которым привлечена в основном пехота при меньшей поддержке артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов в России", - сказано в британском обзоре.

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Накануне в Минобороны Великобритании сообщили, что украинская оборона города Бахмут на Донбассе находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои.