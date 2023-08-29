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В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 18:30
В пресс-службе Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Фото: SHOT

Пресс-служба Пригожина главаря вагнеровцев Евгения Пригожина сообщила, что прощание с ним прошло в закрытом формате.

Источник: сообщения в Telegram-каналах "Пресс-служба Пригожина" и "Shot"

Детали: "Пресс-служба Пригожина" сообщила, что "Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате".

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"Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении.

В то же время российский канал "Shot" опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

 
Фото: SHOT
 
Фото: SHOT

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее во вторник стало известно, что в России засекретили время и место захоронения погибшего Пригожина.
  • В Кремле во вторник официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.
  • Вечером 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация заявила, что среди пассажиров значится главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
  • Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Темы: ПригожинвойнаВагнер
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