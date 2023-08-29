В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото

Пресс-служба Пригожина главаря вагнеровцев Евгения Пригожина сообщила, что прощание с ним прошло в закрытом формате.

Источник: сообщения в Telegram-каналах "Пресс-служба Пригожина" и "Shot"

Детали: "Пресс-служба Пригожина" сообщила, что "Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате".

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"Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении.

В то же время российский канал "Shot" опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Фото: SHOT

Фото: SHOT

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