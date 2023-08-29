В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Вторник, 29 августа 2023, 18:30
Пресс-служба Пригожина главаря вагнеровцев Евгения Пригожина сообщила, что прощание с ним прошло в закрытом формате.
Источник: сообщения в Telegram-каналах "Пресс-служба Пригожина" и "Shot"
Детали: "Пресс-служба Пригожина" сообщила, что "Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате".
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"Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении.
В то же время российский канал "Shot" опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.
Предыстория:
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- В Кремле во вторник официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.
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