Полиция Киевщины обнаружила 160 групп в Telegram, связанных с движением "Редан"
На Киевщине полиция зафиксировала 160 групп в мессенджере Telegram, связанных с подростковым движением "Редан".
Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Только на Киевщине мы уже отработали по 500 объектам. На территории Киевской области было зарегистрировано в телеграмм-каналах 160 таких групп на 1600 участников. Фактически по каждому телеграмм-каналу мы понимаем, кто является активными участниками, с ними уже проведены профилактические беседы.
Прежде всего, это несовершеннолетние от 12 до 17 лет, они все патриотически настроены, но молодежи нужно помочь разобраться в той ситуации, что нашу молодежь пытаются использовать для насилия в нашей стране".
Детали: Небытов подчеркнул, что украинские спецслужбы установили, что движение "Редан" - это информационно-психологическая операция со стороны РФ. Он также сообщил, что в Украине возникло противоположное движение "АнтиРедан".
"Полиция понимает, что они могут не разобраться и могут страдать невинные люди. Поэтому принято решение о проведении профилактических мероприятий как полицейскими, так и специальными службами, в том числе районными военными администрациями", - сказал он.
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Предыстория:
- 27 февраля в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк.
- 28 февраля полиция сообщила, что заблокировала в соцсетях 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения "ЧВК Редан" в Украине.
- 28 февраля киберполиция задержала в Днепре и Черкассах 16-летнего и 13-летнего основателей каналов "Редан".
- 1 марта полицейские задержали двух администраторов каналов субкультуры "Редан", которые планировали организовать драку подростков в Дарницком районе Киева.