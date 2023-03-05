Полиция Киевщины обнаружила 160 групп в Telegram, связанных с движением "Редан"

На Киевщине полиция зафиксировала 160 групп в мессенджере Telegram, связанных с подростковым движением "Редан".

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Только на Киевщине мы уже отработали по 500 объектам. На территории Киевской области было зарегистрировано в телеграмм-каналах 160 таких групп на 1600 участников. Фактически по каждому телеграмм-каналу мы понимаем, кто является активными участниками, с ними уже проведены профилактические беседы.

Прежде всего, это несовершеннолетние от 12 до 17 лет, они все патриотически настроены, но молодежи нужно помочь разобраться в той ситуации, что нашу молодежь пытаются использовать для насилия в нашей стране".

Детали: Небытов подчеркнул, что украинские спецслужбы установили, что движение "Редан" - это информационно-психологическая операция со стороны РФ. Он также сообщил, что в Украине возникло противоположное движение "АнтиРедан".

"Полиция понимает, что они могут не разобраться и могут страдать невинные люди. Поэтому принято решение о проведении профилактических мероприятий как полицейскими, так и специальными службами, в том числе районными военными администрациями", - сказал он.

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