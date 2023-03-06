Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Цифровизация судопроизводства: в "Дії" запустили новую услугу

Роман ПетренкоПонедельник, 6 марта 2023, 11:47
Цифровизация судопроизводства: в Дії запустили новую услугу
ФОТО: МИНЦИФРЫ

С 6 марта в "Дії" запустили новую услугу - возможность получить электронное судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей.

Источник: Минцифры

Детали: Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Реклама:

Для этого нужно зайти в "Дію", нажать Услуги, выбрать Судебные дела и загрузить или просмотреть его.

Справка: Судебное решение - это документ, в котором отображается результат судебного дела. Например, подтверждается факт развода пары.

Напомним: Ранее в "Дії" запустили оповещения о судебном деле, в котором пользователь участвует.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ДіяМинцифрысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Дія
В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом
Как работает онлайн декларирование места жительства
Действие "еЧерги" для прохождения таможни вскоре распространят на автобусы и легковушки
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: