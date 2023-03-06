Цифровизация судопроизводства: в "Дії" запустили новую услугу
Понедельник, 6 марта 2023, 12:47
С 6 марта в "Дії" запустили новую услугу - возможность получить электронное судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей.
Источник: Минцифры
Детали: Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.
Для этого нужно зайти в "Дію", нажать Услуги, выбрать Судебные дела и загрузить или просмотреть его.
Справка: Судебное решение - это документ, в котором отображается результат судебного дела. Например, подтверждается факт развода пары.
Напомним: Ранее в "Дії" запустили оповещения о судебном деле, в котором пользователь участвует.
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