Цифровізація судочинства: у "Дії" запустили нову послугу
Понеділок, 6 березня 2023, 12:47
З 6 березня у "Дії" запустили нову послугу – можливість отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів.
Джерело: Мінцифри
Деталі: Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.
Для цього потрібно зайти у "Дію", натиснути Послуги, вибрати Судові справи й завантажити або переглянути його.
Довідково: Судове рішення — це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.
Нагадаємо: Раніше в "Дії" запустили сповіщення про судову справу, у якій користувач бере участь.