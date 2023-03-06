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Цифровізація судочинства: у "Дії" запустили нову послугу

Роман ПетренкоПонеділок, 6 березня 2023, 12:47
Цифровізація судочинства: у Дії запустили нову послугу
ФОТО: МІНЦИФРИ

З 6 березня у "Дії" запустили нову послугу – можливість отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів.

Джерело: Мінцифри

Деталі: Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Для цього потрібно зайти у "Дію", натиснути Послуги, вибрати Судові справи й завантажити або переглянути його.

Довідково: Судове рішення — це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Нагадаємо: Раніше в "Дії" запустили сповіщення про судову справу, у якій користувач бере участь.

Теми: ДіяМінцифрисуд
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