Лукашенко рассказал о "невероятной операции" против российского А-50, и что попросил у РФ замену

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и его приспешников, которые "причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулище". Ранее Лукашенко не признавал, что в Мачулищах что-то случилось.

Источник: белорусское государственное издание "БЕЛТА"

Прямая речь: "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ то ли со стороны, то ли за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт.

Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, якобы, году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для осуществления террористических актов".

Детали: Лукашенко заявил, что "готовили диверсанта" представители СБУ и использовали при этом "самые высокие технологии".

Прямая речь: "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию".

Он также ожидаемо обвинил во всем Киев. По его словам, "операция" берет начало из украинской столицы.

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По словам Лукашенко, "диверсант" выбрал маршрут "Варшава - Брест, Варшава - Лодзь - Рига - Псков, а затем Минск".

Прямая речь: "Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Выбрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили.

Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, мы установили, - его продали в США (этот китайский беспилотник), а потом он вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали".

Детали: Лукашенко продолжает настаивать, что российский самолет не получил каких-то значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе".

Прямая речь: "Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже президента (Лукашенко - ред.) встречал, когда я возвращался из Пекина. Однако мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло".

Что этому предшествовало: