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В Софии после многолетних дебатов уберут огромный памятник Советской армии

Вторник, 7 марта 2023, 12:13

Большой памятник Советской армии в Софии будет демонтирован после многолетней оппозиции со стороны партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Хотя проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" подала свое предложение о демонтаже памятника в городской совет Софии еще три года назад, только сейчас оно включено в повестку дня одного из комитетов и, вероятно, будет обсуждаться на запланированной на четверг сессии совета.

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Согласно предложению "Демократической Болгарии", мэр Софии Йорданка Фандакова должна обратиться к государству с просьбой перевести памятник в государственную собственность и перенести его за пределы центра города.

"Памятник был построен для пропаганды, чтобы он находился в центральном месте, чтобы мимо него постоянно проходили люди. Сегодня эта пропагандистская цель отпала, а вместе с ней - и потребность в его центральном расположении, благодаря которому он доминирует над всеми болгарскими учреждениями", - говорится в предложении, в котором также отмечается, насколько опасным является памятник для прохожих.

В документе также отмечается, что памятник не связан с историческим событием.

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Советский Союз объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года и вступил на болгарскую территорию 8 сентября 1944 года. Оккупация продолжалась до 1947 года и стоила Болгарии 82 миллиарда левов из-за потери сырья и сельскохозяйственного производства.

"В этом смысле этот памятник, который называет армию, оккупировавшую нашу страну, "освободителем", вводит в заблуждение молодое поколение, которое не было свидетелем того времени и не изучало его в школе", - говорится в заявлении "Демократической Болгарии".

Хотя партия Борисова отказалась рассматривать предложение, поданное три года назад, на прошлой неделе Борисов неожиданно высказался за демонтаж памятника.

Он призвал немедленно удалить надпись с монумента, который был разбит гражданином в знак протеста против российской агрессии в Украине. Через несколько часов Фандакова сообщила, что комиссия признала надпись опасной и что она будет удалена.

Перед этим Борисов также заявил, что муниципальные советники ГЕРБ в Софии присоединятся к инициативе "Демократической Болгарии" по демонтажу памятника.

Городской совет имеет решение от 1993 года о демонтаже памятника, которое не было выполнено.

С началом войны в Украине памятник стал местом антивоенных протестов, и несколько дней назад протестующие сняли надпись о том, что Советская армия освободила Болгарию в 1944 году.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис не утвердил законодательные изменения по сносу советских памятников, поскольку те противоречат Конституции.

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