Глава МИД Италии против использования оружия, которое посылает страна, для ударов по РФ

В правительстве Италии заявили, что все оружие, которое страна предоставляет ВСУ, предназначено только для использования в пределах границ Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

Детали: По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, вся военная техника, которую отправляет Италия, предназначена для использования только на территории Украины.

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"Мы не предоставляем оборудование, которое может быть использовано за пределами Украины. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – отметил Таяни.

Отвечая на вопрос о недавнем предложении президента Франции Эмманюэля Макрона ввести войска НАТО в Украину, если РФ прорвет украинскую линию обороны и Киев обратится с соответствующей просьбой, итальянский министр сказал: "Я не думаю, что Макрон хочет воевать с Россией, спросите его, что он хочет сделать. Решения НАТО принимаются НАТО, и мы являемся частью НАТО, мы не находимся в состоянии войны с Россией и мы против того, чтобы отправлять войска воевать против россиян".

Напомним: Во время визита в Киев глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России – "так же, как Россия наносит удары внутри Украины" оружием из Ирана или Северной Кореи.

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Это заявление британского министра вызвало истерику российского МИДа, представители которого разродилось угрозами в сторону Лондона.