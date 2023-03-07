Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии столкнулись два военных самолета, пилоты погибли

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 16:17

В Италии во время тренировок возле Рима столкнулись два военных самолета, оба пилота погибли.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В Вооруженных силах Италии рассказали, что тренировочный полет осуществляли самолеты U-208. Это легкие аппараты, которые могут брать на борт, в дополнение к пилоту, до четырех пассажиров.

Самолеты столкнулись в воздухе, обстоятельства пока неизвестны. Обломки упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri, что в окрестностях Рима, а часть - в черте города. О других пострадавших пока не сообщается. 

 
Фото: Corriere della Sera

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования семьям погибших и коллегам военных пилотов.

Напомним, в конце января над Ионическим морем потерпел крушение греческий истребитель, пилот погиб.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Италияавиакатастрофы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

МВД Грузии заявляет, что отпустило часть задержанных на протестах

Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Организаторы Оскара во второй раз отклонили заявку на выступление Зеленского

Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США

Все новости...
Италия
Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация
Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard
Италия в апреле организует конференцию по восстановлению Украины - премьер-министр
Последние новости
22:12
В Италии приговорили к 30 годам заключения офицера ВМС, шпионившего в пользу РФ
21:39
В Грузии задержали бойца, который воевал в Украине против россиян
21:34
фотоCNN раскрыла детали тайных переговоров, которые остановили штурм "Азовстали"
21:31
Экономические новости 9 марта: последствия ракетной атаки РФ, Фридман и Авен хотят отмены санкций ЕС
21:30
В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов
21:28
Фридман и Авен планируют продать доли в Альфа-банке: хотят выйти из-под санкций – FT
21:03
Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией
20:39
Swarovski полностью выходит из России
20:37
Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии
20:35
Ликвидация последствий атаки РФ продолжается, самая сложная ситуация на Харьковщине и Житомирщине – "Укрэнерго"
Все новости...