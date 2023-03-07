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В Италии столкнулись два военных самолета, пилоты погибли

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 15:17

В Италии во время тренировок возле Рима столкнулись два военных самолета, оба пилота погибли.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В Вооруженных силах Италии рассказали, что тренировочный полет осуществляли самолеты U-208. Это легкие аппараты, которые могут брать на борт, в дополнение к пилоту, до четырех пассажиров.

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Самолеты столкнулись в воздухе, обстоятельства пока неизвестны. Обломки упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri, что в окрестностях Рима, а часть - в черте города. О других пострадавших пока не сообщается. 

 
Фото: Corriere della Sera

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования семьям погибших и коллегам военных пилотов.

Напомним, в конце января над Ионическим морем потерпел крушение греческий истребитель, пилот погиб.

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Темы: Италияавиакатастрофы
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