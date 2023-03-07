В Италии столкнулись два военных самолета, пилоты погибли
В Италии во время тренировок возле Рима столкнулись два военных самолета, оба пилота погибли.
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
В Вооруженных силах Италии рассказали, что тренировочный полет осуществляли самолеты U-208. Это легкие аппараты, которые могут брать на борт, в дополнение к пилоту, до четырех пассажиров.
Самолеты столкнулись в воздухе, обстоятельства пока неизвестны. Обломки упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri, что в окрестностях Рима, а часть - в черте города. О других пострадавших пока не сообщается.
Премьер Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования семьям погибших и коллегам военных пилотов.
Напомним, в конце января над Ионическим морем потерпел крушение греческий истребитель, пилот погиб.