Под парламентом Грузии, где протестуют против принятия скандальных проектов об "иноагентах", начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы, акция перемещается на новое место.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Напряжение возросло после того, как соорганизаторы протеста призвали переместиться ко всем трем выходам из парламента. Шеренги спецназа не дают этого сделать. Люди кричат "русские" и "рабы". Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, рядом с парламентом заметили также водомет.

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Между тем МВД опубликовало заявление, что акция "приобрела насильственный характер" и что если протестующие будут игнорировать законные требования полиции, к ним "применят пропорциональную силу, как определено законодательством, включая спецсредства".

От полиции звучат призывы к протестующим разойтись с предупреждениями, что иначе могут применить силу.

В самом парламенте небольшая группа оппозиционных депутатов пытается пробиться в кабинет спикера, настаивая, что имеют право требовать немедленной встречи с ним в связи с происходящим под парламентом. Охрана не пропускает их.

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Дополнено: Полиция применила водометы против протестующих под парламентом Грузии против скандальных законов об "иноагентах", акция перемещается на новое место.

Водометы начали работать с улиц, прилегающих к зданию парламента, применяется также слезоточивый газ. Параллельно участников призывают расходиться.

В МВД заявили, что "протест вышел за пределы законодательных рамок о свободе выражения взглядов и мирных собраниях" и что полиция вынуждена была применить силу. Также утверждают, что в результате агрессивных действий протестующих несколько полицейских травмированы и их снаряжение повреждено.

Соорганизаторы призвали участников акции перемещаться от парламента на площадь Республики, люди движутся туда.

Напомним, только что парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии".

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