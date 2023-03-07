В Болгарии признали конституционной военную помощь Украине

Конституционный суд Болгарии во вторник отклонил ходатайство пророссийских депутатов, которые требовали объявить несоответствующим основному закону страны решение о предоставлении Украине военной и военно-технической помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба суда.

Постановление об отклонении ходатайства было принято девятью голосами против одного. С особым мнением выступил судья Янаки Стойлов, который много лет был депутатом Болгарской социалистической партии - она и инициировала рассмотрение.

Напомним, дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий - "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия. Они требовали признать неконституционным решение парламента от 9 декабря о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.

Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Зато, по неофициальным данным, болгарское оружие на миллиарды долларов попало в Украину через другие страны за последние два года без всякого прямого соглашения между Украиной и Болгарией.