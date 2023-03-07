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Канада расширяет программу военной подготовки украинцев - премьер

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 21:02

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил об усилении поддержки Украины в рамках усилий по тренировке украинских военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило информационное агентство The Canadian Press.

По словам Трюдо, Канада продлит продолжительность миссии Unifier по инженерной подготовке в Украине как минимум до октября 2023 года, а также направит инструкторов для обучения украинских военных навыкам боевой медицины.

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Кроме того, Оттава выделит три миллиона долларов на поддержку обезвреживания наземных мин и невзорвавшихся боеприпасов в Украине, в дополнение к 32 миллионам долларов, которые уже были выделены на противоминную деятельность. Евросоюз выделит 43 миллиона евро на эти же цели.

"Канада уже делает гораздо больше, чем положено, по сравнению с другими, и выходит далеко за пределы того, что необходимо. Поэтому я хочу поблагодарить Канаду за это", - сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канадским премьером.

Президент Еврокомиссии добавила, что операция Unifier, которую Канада инициировала в Украине в 2015 году, повлияла на первые успехи "гораздо лучше подготовленных" украинских войск после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

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О намерениях продлить тренировочную миссию Unifier Канада объявляла еще в январе. А в феврале канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 и дополнительные боеприпасы 155 мм в рамках военной помощи.

Темы: Канадапомощь Украинеоружие
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