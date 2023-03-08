Возле Бахмута за сутки произошло 12 боев, 115 оккупантов уничтожено - Восточная группировка
За минувшие сутки в районе Бахмута на Донетчине произошло 12 боестолкновений с оккупантами, 115 российских захватчиков были уничтожены.
Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона
Прямая речь Череватого: "Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боестолкновений, 115 оккупантов уничтожено, 197 получили ранения различной степени".
Детали: По его словам, в целом по окрестным населенным пунктам Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка и т.д. оккупанты 102 раза открывали огонь из различных типов ствольной, реактивной артиллерии, произошло 72 боестолкновения.
Череватый подчеркнул, что главной ударной силой остаются наемники ЧВК "Вагнер". Однако, в силу больших потерь, они усилены подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск российских захватчиков.
При этом российские артиллерия и авиация, которые наносят удары по позициям защитников, подчинены регулярным войскам оккупантов.
Что предшествовало:
- Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области, поэтому украинские защитники продолжат защищать город, однако "никто не должен быть окружен".
- Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.