Возле Бахмута за сутки произошло 12 боев, 115 оккупантов уничтожено - Восточная группировка

За минувшие сутки в районе Бахмута на Донетчине произошло 12 боестолкновений с оккупантами, 115 российских захватчиков были уничтожены.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь Череватого: "Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боестолкновений, 115 оккупантов уничтожено, 197 получили ранения различной степени".

Детали: По его словам, в целом по окрестным населенным пунктам Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка и т.д. оккупанты 102 раза открывали огонь из различных типов ствольной, реактивной артиллерии, произошло 72 боестолкновения.

Череватый подчеркнул, что главной ударной силой остаются наемники ЧВК "Вагнер". Однако, в силу больших потерь, они усилены подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск российских захватчиков.

При этом российские артиллерия и авиация, которые наносят удары по позициям защитников, подчинены регулярным войскам оккупантов.

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