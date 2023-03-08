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Грузия: протестующих оттеснили от парламента, они перевернули авто полиции

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 23:03

Спецназовцы оттеснили протестующих в Тбилиси, выступающих против принятия так называемого закона об "иноагентах", от здания парламента с использованием водометов и слезоточивого газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 22:15 все входы в парламент Грузии были зачищены от протестующих, в том числе и проспект Шота Руставели. Демонстранты были вынуждены отступить к соседним улицам.

В ответ протестующие перевернули полицейское авто, эти кадры попали в прямую трансляцию грузинских СМИ с места событий.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь на месте.

 
ФОТО: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ ГРУЗИИ

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

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8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революцииПозицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

Темы: Грузияактивисты
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