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Грузія: протестувальників відтіснили від парламенту, вони перевернули авто поліції

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 22:03

Спецпризначенці відтіснили протестувальників у Тбілісі, що виступають проти ухвалення так званого закону про "іноагентів", від будівлі парламенту з використанням водометів і сльозогінного газу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Станом на 22:15 всі входи до парламенту Грузії були зачищені від протестувальників, зокрема й проспект Шота Руставелі. Демонстранти були змушені відступити до сусідніх вулиць.

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У відповідь протестувальники перевернули поліцейське авто, ці кадри потрапили в пряму трансляцію грузинських ЗМІ з місця подій.

За непідтвердженими даними, є постраждалі, їм надають медичну допомогу на місці.

 
ФОТО: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ГРУЗІЇ

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

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Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг. Його учасники вирішили взяти в облогу будівлю парламенту, у відповідь правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ.

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції. А позицію редакторів "ЄвроПравди" щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті: До біса дипломатію?

Теми: Грузіяактивісти
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