США призвали власти и оппозицию Грузии избегать насилия

Штаты призвали власти Грузии уважать свободу мирных собраний, а также обратились ко всем сторонам, чтобы те воздержались от эскалации и насилия во время протестов.

Источник: представитель Госдепартамента Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы призываем правительство Грузии уважать свободу мирных собраний и мирных протестов.

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Детали: Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любой эскалации или насильственных действий, уважать верховенство права и демократические ценности Грузии".

Он отметил, что в Вашингтоне обеспокоены законопроектами об "иностранных агентах", которые рассматриваются грузинским парламентом.

Если они будут реализованы, это заставит замолчать независимые голоса граждан Грузии, преданных делу построения лучшего будущего, подчеркнул представитель Госдепартамента.

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"Мы считаем, что реализация этих законов повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны", - указал Прайс.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции. Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?