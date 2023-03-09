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США призвали власти и оппозицию Грузии избегать насилия

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 05:11
США призвали власти и оппозицию Грузии избегать насилия
НЕД ПРАЙС, ФОТО: GETTY IMAGES

Штаты призвали власти Грузии уважать свободу мирных собраний, а также обратились ко всем сторонам, чтобы те воздержались от эскалации и насилия во время протестов.

Источник: представитель Госдепартамента Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы призываем правительство Грузии уважать свободу мирных собраний и мирных протестов.

Детали: Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любой эскалации или насильственных действий, уважать верховенство права и демократические ценности Грузии".

Он отметил, что в Вашингтоне обеспокоены законопроектами об "иностранных агентах", которые рассматриваются грузинским парламентом.

Если они будут реализованы, это заставит замолчать независимые голоса граждан Грузии, преданных делу построения лучшего будущего, подчеркнул представитель Госдепартамента.

"Мы считаем, что реализация этих законов повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны", - указал Прайс.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Подробно об этих событиях - в статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революцииПозицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?

Темы: Грузияакции
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