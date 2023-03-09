Житомир возвращается к графикам отключений света из-за атаки россиян 

Примерно 50% Житомира по состоянию на 16:40 остается без электроэнергии из-за ночной атаки россиян, область временно вернется к графикам отключений света.

Источник: городской глава Житомира Сергей Сухомлин на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Сегодня ночью был нанесен ракетный удар с помощью "Шахедов" по энергетической инфраструктуре города Житомира. Последствия достаточно сложные для Житомира, потому что уже утром в кранах людей воды не было, был обесточен водоканал и другие объекты Житомира. И только в обед начали частично подключать некоторые объекты.

В настоящее время примерно 50% Житомира без электроэнергии. Думаю, примерно час – и будет отключение снова всего Житомира.

Мы часть объектов критической инфраструктуры подключили к генераторам: это объекты водоканала, это объекты теплокоммунэнерго – таким образом пытаемся стабилизировать ситуацию",

Детали: Сухомлин подтвердил, что в городе не работает электротранспорт. Власти вывели на маршруты автобусы, хотя их не хватает.

"Сегодня будем снова переходить на графики подачи электроэнергии (...). Примерно 2-2,5 недели – и за счет поставок электроэнергии из других областей ситуация с электроснабжением должна исправиться", – сказал он.

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На вечер в зависимости от мощностей и того, что получит область от других областей, будут понятны графики отключений, проинформировал мэр.

Вероятно, промышленным предприятиям нужно будет переходить на разные графики работы, чтобы чередоваться в потреблении электричества.

Что касается тепла, то, по словам мэра, в городе запустили несколько котельных на альтернативном топливе, также есть модульные котельные, которые можно переключать с района на район.

Сухомлин уточнил, что в Житомире обошлось без жертв для населения. Разрушений в жилых кварталах города нет.

Этому предшествовало: Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

В результате ракетных ударов России в ночь на 9 марта были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми регионах Украины.

Без света, воды и тепла оказался Харьков, без отопления остались 40% жителей Киева, в Одессе и области были ограничения электроснабжения. Кроме того, из-за атаки "Шахедами" в Житомире остановили электротранспорт, город остался без воды.