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Российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах – Шмыгаль

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 14:13
Российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

В результате ракетных ударов России в ночь на 9 марта были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми регионах Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль

Прямая речь: "Сегодня российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. 

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Энергосистема остается целостной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах.

Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков".

Детали: Ракетные удары были нанесены также против гражданской инфраструктуры.

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Есть пострадавшие и погибшие среди мирных людей.

Этому предшествовало: Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

В результате этой массированной ракетной атаки без света, воды и тепла оказался Харьков, без отопления остались 40% жителей Киева, в Одессе и области были ограничения электроснабжения.

В Киевской области вводились экстренные отключения электроэнергии, но их быстро отменили.

Кроме того, из-за атаки "Шахедами" были перебои электроэнергии в Житомире, там остановили электротранспорт, также город остался без воды.

Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами.

В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры.

В Одесской области было попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома. 

Были попадания и по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области.

Во Львовской области были разрушены дома и погибли 5 человек, но ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.

Темы: ракетный ударэнергетикавойнаШмыгаль
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