Немецкий Spiegel показал яхту, которую считают связанной со взрывами на "Северных потоках"

Взрывные устройства для взрывов на газопроводах "Северный поток" перевозили на яхте, которую арендовали через чартерную компанию на немецком острове Рюген.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, судно, на котором, как считают, диверсанты перевозили свои взрывные устройства, - это парусная яхта "Андромеда", порт приписки которой - община Бреге на острове Рюген, земля Мекленбург-Передняя Померания.

15-метровую яхту класса Bavaria Cruiser 50 арендовала у чартерной компании, базирующейся на Рюгене, группа ранее неустановленных лиц, которые использовали поддельные документы.

На вопрос издания управляющий директор чартерной компании не захотел комментировать аренду и арендаторов. Федеральная прокуратура Карлсруэ также отказалась комментировать ситуацию с арендованной яхтой, сославшись на продолжающееся расследование. В ведомстве лишь подтвердили, что с 18 по 20 января в связи с подозрительной арендой на судне проводился обыск.

Яхта "Андромеда"

По информации издания, во время реконструкции курса "Андромеды" следователи Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) также исследовали пристань для яхт на севере острова Рюген. Как сообщается, судно сделало там остановку в начале сентября после отплытия из Росток-Варнемюнде. Сотрудники BKA опросили свидетелей и изучили документы портового оператора.

Точно неизвестно, когда арендаторы вернули "Андромеду" чартерной компании. Ни арендодатель, ни федеральный прокурор не захотели комментировать этот вопрос. Взрывы на газопроводах произошли в ночь на 26 сентября. По словам следователей, до сих пор непонятно, кто стоит за атаками.

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Ранее немецкие издания ARD, Kontraste, SWR и Zeit опубликовали расследование, в котором сообщалось, что следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

При этом название судна не сообщалось, но речь идет о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.

Отметим, что примерно во время выхода немецкого расследования авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.