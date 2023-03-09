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Німецький Spiegel показав яхту, яку вважають пов'язаною із вибухами на "Північних потоках"

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 21:42

Вибухові пристрої для вибухів на газопроводах "Північний потік" перевозили на яхті, яку орендували через чартерну компанію на німецькому острові Рюген.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, судно, на якому, як вважають, диверсанти перевозили свої вибухові пристрої, - це вітрильна яхта "Андромеда", порт приписки якої – громада Бреге на острові Рюген, земля Мекленбург-Передня Померанія.

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15-метрову яхту класу Bavaria Cruiser 50 орендувала у чартерної компанії, що базується на Рюгені, група раніше невстановлених осіб, які використали підроблені документи.

На запитання видання керуючий директор чартерної компанії не захотів коментувати оренду та орендарів. Федеральна прокуратура Карлсруе також відмовилася коментувати ситуацію з орендованою яхтою, пославшись на триваюче розслідування. У відомстві лише підтвердили, що з 18 по 20 січня у зв'язку з підозрілою орендою на судні проводився обшук.

 
Яхта "Андромеда"

За інформацією видання, під час реконструкції курсу "Андромеди" слідчі Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) також досліджували пристань для яхт на півночі острова Рюген. Як повідомляється, судно зробило там зупинку на початку вересня після відплиття з Росток-Варнемюнде. Співробітники BKA опитали свідків та вивчили документи портового оператора.

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Точно невідомо, коли орендарі повернули "Андромеду" чартерній компанії. Ні орендодавець, ні федеральний прокурор не захотіли коментувати це питання. Вибухи на газопроводах сталися в ніч на 26 вересня. За словами слідчих, досі незрозуміло, хто стоїть за атаками.

Раніше німецькі видання ARD, Kontraste, SWR і Zeit опублікували розслідування, в якому повідомлялося, що слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

При цьому назва судна не повідомлялась, але йдеться про яхту, орендовану в польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям.

Зазначимо, що приблизно в час виходу німецького розслідування авторитетне американське ліберальне видання The New York Times також опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.

Теми: газПівнічний потік-2вибух
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