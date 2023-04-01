Суд согласовал принудительный привод Павла на заседание в субботу – УПЦ МП
Суббота, 1 апреля 2023, 18:38
Шевченковский райсуд Киева согласовал принудительный привод митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на заседание по избранию ему меры пресечения в субботу.
Детали: Со ссылкой на адвоката Павла Никиту Чекмана УПЦ МП сообщила, что после объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание, в то же время Павел якобы находится в больнице.
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"Принудительный привод согласован. Заседание состоится в 18:30", - сообщили позже в УПЦ МП.
В комментарии Суспільному адвокат сообщил, что митрополит Павел проходит обследование в больнице. Принудительный привод защита считает давлением.
Позже Радио Свобода сообщило, что Павел вернулся в зал суда.
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Предыстория:
- 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
- Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
- Судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу перенесли на понедельник. Павел сказал, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара".