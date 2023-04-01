Суд согласовал принудительный привод Павла на заседание в субботу – УПЦ МП

Шевченковский райсуд Киева согласовал принудительный привод митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на заседание по избранию ему меры пресечения в субботу.

Источник: УПЦ МП, Суспільне

Детали: Со ссылкой на адвоката Павла Никиту Чекмана УПЦ МП сообщила, что после объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание, в то же время Павел якобы находится в больнице.

"Принудительный привод согласован. Заседание состоится в 18:30", - сообщили позже в УПЦ МП.

В комментарии Суспільному адвокат сообщил, что митрополит Павел проходит обследование в больнице. Принудительный привод защита считает давлением.

Позже Радио Свобода сообщило, что Павел вернулся в зал суда.

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