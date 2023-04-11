Египет планировал тайно поставлять ракеты в РФ – СМИ

Секретные документы США свидетельствуют о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для России и поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Источник: The Washington Post

Детали: Согласно утечке документа американской разведки, пишет издание, президент Египта, который является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи из США, недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию.

Сообщается, что в части секретного документа, который датируется 17 февраля, суммируются вероятные разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы о поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. В документе Сиси поручает чиновникам держать в тайне производство и поставки ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

WP получил документ из массива изображений секретных файлов, размещенных в феврале и марте на Discord, популярном среди геймеров приложении для общения в чате. Ранее о документе не сообщалось.

Представитель правительства США, который говорил с изданием на условиях анонимности, заявил, что "нам ничего не известно о выполнении этого плана". "Мы не видели, чтобы это (поставки из Египта в РФ ракет – ред.) происходило", – добавил он.

WP отмечает, что "предоставление оружия России для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта, который, несмотря на углубление связей с Москвой, остается заинтересованным в партнерстве с США, которые на протяжении десятилетий предоставляют стране более 1 миллиарда долларов в год в виде помощи в области безопасности".

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В документе, пишет издание, прямо не сказано, почему Россия заинтересована в приобретении ракет, но ее военные тратят огромное количество боеприпасов, а правительство США утверждает, что Северная Корея тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды, а Китай рассматривает возможность делать то же самое.

Американский сенатор Крис Мерфи, который является членом Комитетов по иностранным делам и по вопросам ассигнований, рассказал, что "Египет является одним из наших старейших союзников на Ближнем Востоке", а потому "если это правда, что Сиси тайно строит ракеты для России, которые могут быть использованы в Украине, мы должны серьезно задуматься над состоянием наших отношений".

Сара Маргон, директор по вопросам внешней политики Фонда "Открытое общество" и единственный номинант администрации Байдена на высшую должность в Государственном департаменте по правам человека, заявила, что "преднамеренная продажа и поставка ракет российскому правительству, которое совершило такие откровенные военные и другие жестокие преступления, просто выходит за рамки дозволенного, особенно для якобы близкого союзника США".

Как отмечает WP, в документе описывается, что 1 февраля Сиси отдал распоряжение держать в тайне поставки ракет, чтобы "избежать проблем с Западом", и сказал человеку, который упоминается как Салах аль-Дин, что работникам завода следует сообщить, что снаряды предназначены для египетской армии.

Салах ад-Дин это, предполагает газета, – это, скорее всего, Мохаммед Салах ад-Дин, государственный министр по вопросам военного производства.

Предложенный РФ порох, о котором упоминается в документе, происходил бы из "Фабрики 18" - так называется химический завод, существующий уже несколько десятилетий, пишет издание.

По данным WP, в документе цитируются слова Салаха ад-Дина о том, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это самое малое, что Египет может сделать, чтобы отблагодарить РФ за помощь, оказанную ранее". Кроме того, в документе цитируются слова Салаха ад-Дина о том, что россияне сказали ему, что готовы "купить что угодно". Из документа не понятно, какой именно была предыдущая российская помощь, отмечает издание.

В документе, по информации WP, также цитируются слова президента Египта о том, что он рассматривает возможность продажи Китаю "обычных товаров", чтобы освободить место для "большего производства Sakr 45". Речь идет о 122-мм снарядах, которые производятся в Египте.

В документе прямо не сказано, были ли ракеты, которые должны производиться для России, именно "Sakr 45", но такие ракеты были бы совместимы с российскими реактивными системами залпового огня "Град", отмечает издание.

"Хотя в документе не указано, как правительство США получило детали обсуждений, часть информации, содержащейся в недавно обнародованных документах, похоже, происходит от радиолокационной разведки, которая с помощью технических средств перехватывает сообщения. Правительство США уже давно имеет широкие возможности для подслушивания и перехвата коммуникаций иностранных лидеров", – пишет WP.

Отмечается, что разговор с участием Сиси 1 февраля состоялся через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Египта во время визита в Каир. Сразу после визита Блинкена министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился в Москву на переговоры с российскими лидерами.

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