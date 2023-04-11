Рада запретила салюты

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым запрещается использование и продажа почти всех видов фейерверков и салютов.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: За соответствующий законопроект №7438 проголосовали 290 нардепов.

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В пояснительной записке к проекту указывается, что он "призван ввести ограничения продажи, передачи и использования пиротехнических изделий для обеспечения здоровья и безопасности как людей, так и животных".

Дословно: "Статьей 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" запрещается использование и продажа фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ, а также установлено возрастное ограничение по их покупке (16 лет).

Также, в соответствии с Директивой, устанавливается регулирование использования и продажи сценических пиротехнических изделий".

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