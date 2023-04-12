Комиссия Минкульта начала инспекцию Лавры: фиксирует последствия "хозяйствования" УПЦ МП

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что комиссия начала проверку Киево-Печерской Лавры.

Источник: пресс-служба Минкультуры

Дословно: "Комиссия МКИП наконец работает (в Киево-Печерской Лавре, - ред.), хотя и не без препятствий".

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Детали: Сообщается, что комиссия уже составила заявление о преступлении по уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия.

Напомним: Перед этим УПЦ МП неоднократно блокировала работу министерства по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры.

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