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Комиссия Минкульта начала инспекцию Лавры: фиксирует последствия "хозяйствования" УПЦ МП

Станислав ПогориловСреда, 12 апреля 2023, 14:48
Комиссия Минкульта начала инспекцию Лавры: фиксирует последствия хозяйствования УПЦ МП
Фото: Getty Images

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что комиссия начала проверку Киево-Печерской Лавры.

Источник: пресс-служба Минкультуры

Дословно: "Комиссия МКИП наконец работает (в Киево-Печерской Лавре, - ред.), хотя и не без препятствий".

 

Детали: Сообщается, что комиссия уже составила заявление о преступлении по уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия.

 
 

Напомним: Перед этим УПЦ МП неоднократно блокировала работу министерства по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры.

Предыстория:

  • 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела последнее богослужение там. 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
  • Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта, проведя там последнее богослужение.
  • Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
  • Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.
  • Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

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Темы: УПЦ МПрелигияМинкультуры
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