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Зеленский сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 11:18
Зеленский сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дал сигнал по дипломатическим каналам о желании поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri

Прямая речь Зеленского: "Я не получил от Китая предложения быть посредником. Я не получал предложения встретиться.

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Я также, по дипломатическим каналам, дал прямой сигнал, что я хочу поговорить с лидером Китая".

Детали: Зеленский выразил скептицизм относительно предложения Китая из 12 пунктов, которое призывает к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной, заявив, что "уважение к суверенитету и территориальной целостности" должно стоять на первом месте.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.
  • В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
  • В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

Темы: ЗеленскийКитайвойна
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