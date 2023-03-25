Зеленский сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дал сигнал по дипломатическим каналам о желании поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri

Прямая речь Зеленского: "Я не получил от Китая предложения быть посредником. Я не получал предложения встретиться.

Я также, по дипломатическим каналам, дал прямой сигнал, что я хочу поговорить с лидером Китая".

Детали: Зеленский выразил скептицизм относительно предложения Китая из 12 пунктов, которое призывает к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной, заявив, что "уважение к суверенитету и территориальной целостности" должно стоять на первом месте.

Предыстория:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.

Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.