Зеленский сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дал сигнал по дипломатическим каналам о желании поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri

Прямая речь Зеленского: "Я не получил от Китая предложения быть посредником. Я не получал предложения встретиться.

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Я также, по дипломатическим каналам, дал прямой сигнал, что я хочу поговорить с лидером Китая".

Детали: Зеленский выразил скептицизм относительно предложения Китая из 12 пунктов, которое призывает к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной, заявив, что "уважение к суверенитету и территориальной целостности" должно стоять на первом месте.

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