Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из российских тюрем "исчезли" 17 тысяч заключенных во время войны – СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 17 апреля 2023, 14:53
Из российских тюрем исчезли 17 тысяч заключенных во время войны – СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Колонии в 35 регионах России недосчитались 17 тысяч заключенных во время войны в Украине, посчитали СМИ.

Источник: "Медиазона"

Дословно: "Ни ФСИН, ни Пригожин, ни министерство обороны не публиковали официальные данные о количестве завербованных на войну заключенных. Масштабы вербовки можно было оценить по статистике тюремного населения, но ФСИН на какое-то время перестала ее публиковать, а в январе и вовсе отчиталась, что оно больше не сокращается".

Реклама:

Детали: Издание нашло данные на сайтах 35 региональных управлений ФСИН — к началу 2023 года количество заключенных в этих регионах суммарно сократилось на 17 тысяч.

Больше всего заключенных "исчезли" в Самарской (2723), Челябинской (1574) и Кировской областях (1153), а также в Татарстане (1040).

Заключенные в нескольких регионах привели свои данные о вербовке в колониях — так, в Тульской области они подтверждают статистику ФСИН о тюремном населении, а данные ведомства в Красноярском крае и Ярославской области оказались ниже.

ВИДЕО ДНЯ

Суммарно к началу 2023 года в этих 35 регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране).

При этом издание сообщает, что собранные данные неполны.

Также "Медиазона" отмечает, что неизвестно, с чем связан большой прирост числа заключенных в Смоленской области и оккупированном Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было.

 

Журналисты связались с заключенными в нескольких регионах.

Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал, что из колоний во всей области завербовались на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а к началу 2023 — 5,5 тысячи (на 875 меньше)

При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных. Например, тюремное ведомство в Красноярском крае сообщает, что число заключенных за год практически не изменилось (-54). При этом про активность вербовщиков в этом регионе сообщали сразу несколько источников. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 на войну ушли 270 человек.

Предыстория:

  • 4 июля стало известно, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля сообщалось, что ЧВК "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • 25 июля Центр журналистских расследований "MediaHub" обратил внимание на появление в соцсетях Кыргызстана объявлений ЧВК "Вагнер" о вербовке граждан на войну в Украину под видом набора работников в частные охранные предприятия в регионах России.

Темы: РосcияпропагандаВагнертюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: