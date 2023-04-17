Из российских тюрем "исчезли" 17 тысяч заключенных во время войны – СМИ
Колонии в 35 регионах России недосчитались 17 тысяч заключенных во время войны в Украине, посчитали СМИ.
Источник: "Медиазона"
Дословно: "Ни ФСИН, ни Пригожин, ни министерство обороны не публиковали официальные данные о количестве завербованных на войну заключенных. Масштабы вербовки можно было оценить по статистике тюремного населения, но ФСИН на какое-то время перестала ее публиковать, а в январе и вовсе отчиталась, что оно больше не сокращается".
Детали: Издание нашло данные на сайтах 35 региональных управлений ФСИН — к началу 2023 года количество заключенных в этих регионах суммарно сократилось на 17 тысяч.
Больше всего заключенных "исчезли" в Самарской (2723), Челябинской (1574) и Кировской областях (1153), а также в Татарстане (1040).
Заключенные в нескольких регионах привели свои данные о вербовке в колониях — так, в Тульской области они подтверждают статистику ФСИН о тюремном населении, а данные ведомства в Красноярском крае и Ярославской области оказались ниже.
Суммарно к началу 2023 года в этих 35 регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране).
При этом издание сообщает, что собранные данные неполны.
Также "Медиазона" отмечает, что неизвестно, с чем связан большой прирост числа заключенных в Смоленской области и оккупированном Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было.
Журналисты связались с заключенными в нескольких регионах.
Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал, что из колоний во всей области завербовались на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а к началу 2023 — 5,5 тысячи (на 875 меньше)
При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных. Например, тюремное ведомство в Красноярском крае сообщает, что число заключенных за год практически не изменилось (-54). При этом про активность вербовщиков в этом регионе сообщали сразу несколько источников. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 на войну ушли 270 человек.
Предыстория:
- 4 июля стало известно, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
- 20 июля сообщалось, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
- 25 июля Центр журналистских расследований "MediaHub" обратил внимание на появление в соцсетях Кыргызстана объявлений ЧВК "Вагнер" о вербовке граждан на войну в Украину под видом набора работников в частные охранные предприятия в регионах России.