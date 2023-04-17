Из российских тюрем "исчезли" 17 тысяч заключенных во время войны – СМИ

Колонии в 35 регионах России недосчитались 17 тысяч заключенных во время войны в Украине, посчитали СМИ.

Источник: "Медиазона"

Дословно: "Ни ФСИН, ни Пригожин, ни министерство обороны не публиковали официальные данные о количестве завербованных на войну заключенных. Масштабы вербовки можно было оценить по статистике тюремного населения, но ФСИН на какое-то время перестала ее публиковать, а в январе и вовсе отчиталась, что оно больше не сокращается".

Детали: Издание нашло данные на сайтах 35 региональных управлений ФСИН — к началу 2023 года количество заключенных в этих регионах суммарно сократилось на 17 тысяч.

Больше всего заключенных "исчезли" в Самарской (2723), Челябинской (1574) и Кировской областях (1153), а также в Татарстане (1040).

Заключенные в нескольких регионах привели свои данные о вербовке в колониях — так, в Тульской области они подтверждают статистику ФСИН о тюремном населении, а данные ведомства в Красноярском крае и Ярославской области оказались ниже.

Суммарно к началу 2023 года в этих 35 регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране).

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При этом издание сообщает, что собранные данные неполны.

Также "Медиазона" отмечает, что неизвестно, с чем связан большой прирост числа заключенных в Смоленской области и оккупированном Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было.

Журналисты связались с заключенными в нескольких регионах.

Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал, что из колоний во всей области завербовались на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а к началу 2023 — 5,5 тысячи (на 875 меньше)

При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных. Например, тюремное ведомство в Красноярском крае сообщает, что число заключенных за год практически не изменилось (-54). При этом про активность вербовщиков в этом регионе сообщали сразу несколько источников. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 на войну ушли 270 человек.

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