Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

В понедельник Белый дом резко раскритиковал Бразилию после того, как президент Луис Инасио Лула да Силва во время визита в Китай заявил, что Соединенные Штаты поощряют войну в Украине.

Источник: Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, цитирует NDTV

Прямая речь: "В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно несмотря на факты".

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Детали: В субботу во время визита в Пекин, где он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, Лула заявил, что "Соединенным Штатам нужно прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире".

В материале отмечается, что это перекликается с линией, которую часто используют Москва и Пекин, обвиняя Запад в войне, начавшейся в феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину.

Бразилия не присоединилась к западным странам, которые наложили санкции на Россию, и отказала Украине в поставках боеприпасов.

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По словам Кирби, Вашингтон не имеет "никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться положить конец войне".

"Очевидно, что мы хотим, чтобы война закончилась, - сказал американский чиновник, - Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин прекратит нападение на Украину и выведет свои войска".

Кирби добавил: "Последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность официальной передачи Крыма в качестве мирной уступки, являются просто ошибочными, особенно для такой страны, как Бразилия, которая голосовала за поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности (в ООН - ред.)".

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