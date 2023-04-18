В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook

До этого президент Бразилии заявил, что война якобы вызвана "решениями, принятыми двумя странами", а также обвинил как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского в отсутствии инициатив для прекращения войны.

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Прямая речь: "Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны.

В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны.

Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским".

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Детали: В МИД отметили, что Украину "не нужно ни в чем убеждать", ведь война ведется на украинской территории.

Николенко также подтвердил приглашение Луису Инасиу Лулу да Силви посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Что этому предшествовало: