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В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 11:47
В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами
ЛУИС ИНАСИО ЛУЛА ДА СИЛВА, ФОТО GETTY IMAGES

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook

До этого президент Бразилии заявил, что война якобы вызвана "решениями, принятыми двумя странами", а также обвинил как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского в отсутствии инициатив для прекращения войны.

Прямая речь: "Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. 

В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны. 

Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским".

Детали: В МИД отметили, что Украину "не нужно ни в чем убеждать", ведь война ведется на украинской территории. 

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Николенко также подтвердил приглашение Луису Инасиу Лулу да Силви посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Что этому предшествовало: 

  • Луиса Инасиу Лулу да Силву неоднократно в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Он сделал это заявление на фоне визита главы российского МИД в Бразилию.
  • В понедельник Белый дом резко раскритиковал Бразилию после заявления президента.
  • До этого, в начале апреля, Силва предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну.

Темы: БразилиявойнаМИДпрезидент
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