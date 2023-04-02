Мощный шторм в США унес жизни более 20 человек

Сильный шторм в Штатах унес жизни 21 человека, десятки человек получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на официальные лица

Детали: По меньшей мере пять человек погибли в Арканзасе.

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Официальные лица также сообщили о четырех смертях в Иллинойсе и трех в Индиане.

Между тем Департамент здравоохранения штата Теннесси подтвердил семь смертей.

В Иллинойсе три человека погибли в результате обрушения жилого дома.

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Кроме того, в штате Иллинойс из-за порывов ветра обвалилась крыша в театре, где находилось 260 человек, в результате этого погиб 50-летний мужчина и пострадали 40 человек.

Это в дополнение к 50-летнему мужчине, который погиб в Бельвидере, городе на севере штата Иллинойс, после того, как обрушилась крыша в театре, где находилось 260 человек. Дэн Заккард, высокопоставленный чиновник по управлению чрезвычайными ситуациями в округе Бун, заявил в субботу, что в результате инцидента пострадали 40 человек.

Национальная метеорологическая служба предупредила о грозах, надвигающихся на восточную часть Соединенных Штатов, что, вероятно, приведет к отключению электроэнергии и падению деревьев ветром, порывы которого превышают 60 миль в час (100 км/ч).