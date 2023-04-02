Власти Армении обещают РФ не выдавать Путина суду в Гааге

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван прислушался к "опасениям" России из-за возможных последствий ратификации Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд - он выдал ордер на арест Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Аршакян заявил в интервью агентству "Арменпресс".

Вице-спикер армянского парламента отметил, что правительство страны приняло решение присоединиться к Римскому статуту в декабре 2022 года в ответ на "агрессию Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении", и именно тогда его начал изучать армянский Конституционный суд.

"Я имею в виду, решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте", - подчеркнул Аршакян.

Он отдельно уточнил, что "у правящей партии и команды нет намерения или желания" арестовывать Путина в случае его визита в Армению.

"Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты", - сказал вице-спикер парламента Армении.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - добавил он.

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Напомним, 24 марта Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует основному закону страны, тем самым открыв путь для его ратификации.

Примечательно, что КС Армении объявил о своем решении через неделю после того, как в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.