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Власти Армении обещают РФ не выдавать Путина суду в Гааге

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 08:51

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван прислушался к "опасениям" России из-за возможных последствий ратификации Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд - он выдал ордер на арест Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Аршакян заявил в интервью агентству "Арменпресс".

Вице-спикер армянского парламента отметил, что правительство страны приняло решение присоединиться к Римскому статуту в декабре 2022 года в ответ на "агрессию Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении", и именно тогда его начал изучать армянский Конституционный суд.

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"Я имею в виду, решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте", - подчеркнул Аршакян.

Он отдельно уточнил, что "у правящей партии и команды нет намерения или желания" арестовывать Путина в случае его визита в Армению.

"Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты", - сказал вице-спикер парламента Армении.

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"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - добавил он.

Напомним, 24 марта Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует основному закону страны, тем самым открыв путь для его ратификации.

Примечательно, что КС Армении объявил о своем решении через неделю после того, как в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: ПутинГаагский трибуналАрмениявойна
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