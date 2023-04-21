США предупреждали, что Украина не сможет удержать Бахмут, еще в январе, но город стоит – WP

Артиллеристы украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ведут огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в сторону российских позиций на линии фронта вблизи Бахмута в Донецкой области 18 апреля. Фото Getty Images

Украина решила защищать Бахмут, несмотря на мрачные предупреждения США еще в январе, и спустя несколько месяцев после этого, украинские войска все еще удерживают западную окраину города в ходе самой продолжительной и смертоносной битвы за всю войну.

Источник: The Washington Post

Дословно WP: "Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам американской разведки, утечку которых якобы допустил Джек Тейшейра. В оценке с грифом "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивое" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, "окажутся под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца (февраля – ред.)"".

Детали: Однако предупреждения США в основном остались без внимания. Киев решил удерживать Бахмут, утверждая, что это необходимо для поддержания национального морального духа и лишения России возможности похвастаться оккупацией каких-либо территорий.

Украина заявила, что затягивание боев в Бахмуте ослабило силы России, поскольку погибло много оккупантов, особенно из наемной группы "Вагнер".

The Washington Post также пообщался из одним из украинских командиров, курирующих борьбу за Бахмут, полковником Павлом Палицей – он заявил, что его официально не информировали об этих американских разведданных или рекомендациях о том, как действовать в Бахмуте.

Палица считает, что украинские военные смогли удерживать часть города на несколько месяцев дольше, чем прогнозировалось, благодаря сочетанию классической городской войны и передовой беспилотной разведки, включая глушение сигналов.

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Он рассказа, что после того, как российские войска прорвали периметр Бахмута, украинские силы отошли в жилые кварталы, используя крыши как возвышенности и превращая дома в противотанковые позиции.

В глубине города обе стороны стали в значительной степени полагаться на разведывательные беспилотники для целеуказания и глушилки, чтобы запутать навигационные системы противника.

По словам Палицы, оккупанты очень успешно используют глушение, и, если у защитников "нет глаз в воздухе", то они не могут поразить российских захватчиков артиллерийским огнем. Полковник отметил, что разведка очень важна, потому что у Украины не так много артиллерийских снарядов, а значит артиллерийский огонь должен быть точным.

Палица также сообщил, что Украина также переняла опыт российской тактики и маскирует "домашние точки" беспилотников, или координаты, по которым можно определить местоположение подразделения, управляющего устройством. По его словам, если россияне найдут украинские беспилотники, то они будут видеть, что домашняя точка беспилотника находится где-то в Австралии.

Сообщается, что Палица прибыл на свой пост в середине января – и тогда оценки, которые он услышал от окружающих его офицеров, повторяли пессимизм Вашингтона. Все были уверены, что продержаться 2-3 недели.

"Но прошло несколько месяцев, а мы все еще здесь и пытаемся сделать все возможное, чтобы удержать город", – сказал Палица.

Издание сообщает, что в "слитых" американских документах также предлагалось ухудшить моральный дух россиян и стимулировать дезертирство с помощью кампании, подчеркивающей большие потери российских войск.

Другой пункт документа призывал Украину направить на массированные российские войска "улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения" – комбинацию артиллерии и ракет класса "земля-воздух", чтобы противодействовать штурмовым волнам.

Сообщается, что в критические моменты обороны Бахмута Украина неоднократно перебрасывала в город элитные подразделения для защиты дорог снабжения и стабилизации ситуации.

Эта стратегия принесла успех и позволила Украине удержать западную окраину города, но в последние дни, линия фронта, по словам командиров, становится все более нестабильной.

Ситуация меняется несколько раз на день – утром какую-то дорогу могут контролировать украинские военные, потом ее могут захватить оккупанты, а через несколько часов снова вернуть под контроль Украины.

Издание отмечает, что Бахмут – главная цель российских операций на востоке Украины. Москва заявила, что захват города заложит основу для установления контроля над всей Донецкой областью Украины, в которой российские войска в настоящее время занимают чуть больше половины.

Украинские войска заявляют, что продолжат удерживать город.

"Каждый солдат понимает, что когда мы удерживаем город, когда мы находимся внутри Бахмута, мы даем время нашим вновь созданным подразделениям для обучения и подготовки к будущим действиям", – заявил Палица.