США попереджали, що Україна не зможе втримати Бахмут, ще в січні, але місто стоїть – WP

Артилеристи української 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" у бік російських позицій на лінії фронту поблизу Бахмута в Донецькій області 18 квітня. Фото Getty Images

Україна вирішила захищати Бахмут, незважаючи на похмурі попередження США ще в січні, і за кілька місяців після цього, українські війська все ще утримують західну околицю міста у найтривалішій та найсмертоноснішій битві за всю війну.

Джерело: The Washington Post

Дослівно WP: "Оцінки США були похмурими вже в січні, згідно з секретними документами американської розвідки, витік яких нібито допустив Джек Тейшейра. В оцінці з грифом "цілком таємно" попереджалося, що "стійке" просування Росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати місто", і українські сили, імовірно, "опиняться під загрозою оточення, якщо вони не виведуть війська протягом наступного місяця (лютого – ред.)"".

Реклама:

Деталі: Однак попередження США здебільшого залишилися поза увагою. Київ вирішив утримувати Бахмут, стверджуючи, що це необхідно для підтримання національного морального духу і позбавлення Росії можливості хвалитися окупацією будь-яких територій.

Україна заявила, що затягування боїв у Бахмуті послабило сили Росії, оскільки загинуло багато окупантів, особливо з групи "Вагнер".

The Washington Post також поспілкувався з одним з українських командирів, які курують боротьбу за Бахмут, полковником Павлом Палицею – він заявив, що його офіційно не інформували про ці американські розвіддані або рекомендації про те, як діяти в Бахмуті.

ВІДЕО ДНЯ

Палиця вважає, що українські військові змогли утримувати частину міста на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося, завдяки поєднанню класичної міської війни та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів.

Він розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмута, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції.

У глибині міста обидві сторони стали значною мірою покладатися на розвідувальні безпілотники для цілевказання і глушилки, щоб заплутати навігаційні системи противника.

За словами Палиці, окупанти дуже успішно використовують глушилки, і, якщо у захисників "немає очей у повітрі", то вони не можуть вразити російських загарбників артилерійським вогнем. Полковник зазначив, що розвідка дуже важлива, бо в України не так багато артилерійських снарядів, а отже артилерійський вогонь має бути точним.

Палиця також повідомив, що Україна також перейняла досвід російської тактики і маскує "домашні точки" безпілотників, або координати, за якими можна визначити місце розташування підрозділу, що керує пристроєм.

За його словами, якщо росіяни знайдуть українські безпілотники, то вони бачитимуть, що домашня точка безпілотника розташована десь в Австралії.

Повідомляється, що Палиця прибув на свій пост у середині січня – і тоді оцінки, які він почув від оточуючих його офіцерів, повторювали песимізм Вашингтона. Усі були впевнені, що протримаються 2-3 тижні.

"Але минуло кілька місяців, а ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто", – сказав Палиця.

Видання повідомляє, що в "злитих" американських документах також пропонувалося погіршити моральний дух росіян і стимулювати дезертирство за допомогою кампанії, що підкреслює великі втрати російських військ.

Інший пункт документа закликав Україну спрямувати на масовані російські війська "поліпшені звичайні боєприпаси подвійного призначення" – комбінацію артилерії та ракет класу "земля-повітря", щоб протидіяти штурмовим хвилям.

Повідомляється, що в критичні моменти оборони Бахмута Україна неодноразово перекидала в місто елітні підрозділи для захисту доріг постачання і стабілізації ситуації.

Ця стратегія принесла успіх і дала змогу Україні утримати західну околицю міста, але останніми днями лінія фронту, за словами командирів, стає дедалі нестабільнішою.

Ситуація змінюється кілька разів на день – вранці якусь дорогу можуть контролювати українські військові, потім її можуть захопити окупанти, а через кілька годин знову повернути під контроль України.

Видання зазначає, що Бахмут – головна мета російських операцій на сході України. Москва заявила, що захоплення міста закладе основу для встановлення контролю над усією Донецькою областю України, в якій російські війська наразі займають трохи більше половини.

Українські війська заявляють, що продовжать утримувати місто.

"Кожен солдат розуміє, що коли ми утримуємо місто, коли ми перебуваємо всередині Бахмута, ми даємо час нашим новоствореним підрозділам для навчання і підготовки до майбутніх дій", – заявив Палиця.