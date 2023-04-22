Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты усилили проверки украинцев в Энергодаре – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 02:15
Оккупанты усилили проверки украинцев в Энергодаре – ЦНС
Российские военные на оккупированных территориях. Иллюстративное фото Getty Images

В захваченном Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили проверки местных жителей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей. Проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта".

Реклама:

Детали: По данным ЦНС, в оккупированном городе враг выборочно осуществляет обыски квартир в поисках "диверсантов".

"В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", который россияне ожидают на этом участке фронта", – сообщили в Сопротивлении.

Напомним: Ранее ЦНС сообщал, что в Энергодаре россияне занимаются мародерством учебных заведений.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЭнергодароккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: