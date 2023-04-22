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Оккупанты усилили проверки украинцев в Энергодаре – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 02:15
Оккупанты усилили проверки украинцев в Энергодаре – ЦНС
Российские военные на оккупированных территориях. Иллюстративное фото Getty Images

В захваченном Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили проверки местных жителей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей. Проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта".

Детали: По данным ЦНС, в оккупированном городе враг выборочно осуществляет обыски квартир в поисках "диверсантов".

"В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", который россияне ожидают на этом участке фронта", – сообщили в Сопротивлении.

Напомним: Ранее ЦНС сообщал, что в Энергодаре россияне занимаются мародерством учебных заведений.

Темы: ЭнергодароккупацияРосcия
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