На Авдеевском направлении россияне понесли большие потери – сводка Генштаба

На Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались наступать, однако понесли большие потери, Силы обороны также отбили многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.

В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов Красная Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое на Харьковщине.

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На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григорьевка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Осуществил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку линии соприкосновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка, и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них - Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".