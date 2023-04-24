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Сборная Украины по футболу продолжит отбор на Евро-2024 несмотря на присутствие Беларуси

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 15:20
Сборная Украины по футболу продолжит отбор на Евро-2024 несмотря на присутствие Беларуси
фото УАФ

Сборная Украины по футболу продолжит выступление в отборе на Чемпионат Европы 2024 года, несмотря на приказ Министерства молодежи и спорта о запрете украинским спортсменам соревноваться на турнирах, где присутствуют российские и белорусские спортсмены.

Источник: глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook

Детали: Как известно, футбольные команды из России остаются дисквалифицированными с турниров УЕФА, пока идет война в Украине, Беларуси разрешено играть в отборочных матчах Евро-2024.

В то же время остается в силе решение исполнительного комитета УЕФА от 27 мая 2022 года, которым украинские и белорусские футбольные команды разводятся при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.

Павелко приводит текст полученного от Минспорта письма с разъяснениями:

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодьспорта."

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Глава УАФ добавил, что уже 25 апреля рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

Прямая речь: "Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем яркие выступления команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии".

Темы: футболвойна
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