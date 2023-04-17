В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором
Депутаты Тернопольского городского совета единогласно решили лишить Тернопольскую епархию пророссийской Украинской православной церкви права пользования земельным участком, на котором расположен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери Софии.
Источник: официальный сайт Тернопольского городского совета
Детали: 17 апреля на внеочередном 24 заседании сессии Тернопольского горсовета депутаты единогласно поддержали и приняли решение "О прекращении управлению Тернопольской епархии УПЦ права пользования земельным участком, расположенным на участке ул. Евгения Коновальца, 1".
На этом земельном участке расположен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери Софии УПЦ МП.
Согласно решению, управлению Тернопольской епархии Украинской православной церкви (код ЕГРПОУ 14052348) прекращено право постоянного пользования земельным участком площадью 0,5484 га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций, по адресу ул. Евгения Коновальца 1 в Тернополе.
Прямая речь городского главы Сергея Надала: "Учитывая общественный резонанс и требования тернополян, мы получили совместное обращение от руководителей двух фракций "Свобода" и "Порядок. Ответственность. Справедливость", в котором они инициировали принятие решения лишения земли церкви, которая сегодня руководствуется москвой. Такое же обращение поступило и от фракции "Европейская солидарность".
На основании обращений состоялось заседание согласительного совета, где были приглашены руководители фракций и депутатских групп Тернопольского городского совета.
При обсуждении приняли однозначное решение о необходимости созвать внеочередную сессию и принимать решение о лишении права пользования земельным участком".
Детали: Мэр отметил, что все присутствующие депутаты единогласно проголосовали и поддержали решение.
Также решение получило соответствующие выводы постоянных комиссий городского совета по вопросам градостроительства, по вопросам регулирования земельных отношений и экологии, добавил Надал.
Этому предшествовало: Областные советы Ровенщины и Волыни решили запретить на территории своих областей деятельность УПЦ МП, аналогичный запрет еще в прошлом году ввел горсовет Львова.
В начале апреля, после инцидента с избиением военного, горсовет Хмельницкого решил прекратить пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины, а жители Хмельницкого проголосовали за переход церкви Казанской иконы Божьей матери УПЦ МП в ПЦУ (Православную церковь Украины).