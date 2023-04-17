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В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором

Елена РощинаПонедельник, 17 апреля 2023, 18:40
В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором
Фото с сайта Тернопольского горсовета ternopilcity.gov.ua

Депутаты Тернопольского городского совета единогласно решили лишить Тернопольскую епархию пророссийской Украинской православной церкви права пользования земельным участком, на котором расположен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери Софии.

Источник: официальный сайт Тернопольского городского совета

Детали: 17 апреля на внеочередном 24 заседании сессии Тернопольского горсовета депутаты единогласно поддержали и приняли решение "О прекращении управлению Тернопольской епархии УПЦ права пользования земельным участком, расположенным на участке ул. Евгения Коновальца, 1".

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На этом земельном участке расположен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери Софии УПЦ МП.

Согласно решению, управлению Тернопольской епархии Украинской православной церкви (код ЕГРПОУ 14052348) прекращено право постоянного пользования земельным участком площадью 0,5484 га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций, по адресу ул. Евгения Коновальца 1 в Тернополе.

Прямая речь городского главы Сергея Надала: "Учитывая общественный резонанс и требования тернополян, мы получили совместное обращение от руководителей двух фракций "Свобода" и "Порядок. Ответственность. Справедливость", в котором они инициировали принятие решения лишения земли церкви, которая сегодня руководствуется москвой. Такое же обращение поступило и от фракции "Европейская солидарность".

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На основании обращений состоялось заседание согласительного совета, где были приглашены руководители фракций и депутатских групп Тернопольского городского совета. 

При обсуждении приняли однозначное решение о необходимости созвать внеочередную сессию и принимать решение о лишении права пользования земельным участком".

Детали: Мэр отметил, что все присутствующие депутаты единогласно проголосовали и поддержали решение.

Также решение получило соответствующие выводы постоянных комиссий городского совета по вопросам градостроительства, по вопросам регулирования земельных отношений и экологии, добавил Надал.

Этому предшествовало: Областные советы Ровенщины и Волыни решили запретить на территории своих областей деятельность УПЦ МП, аналогичный запрет еще в прошлом году ввел горсовет Львова.

В начале апреля, после инцидента с избиением военного, горсовет Хмельницкого решил прекратить пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины, а жители Хмельницкого проголосовали за переход церкви Казанской иконы Божьей матери УПЦ МП в ПЦУ (Православную церковь Украины). 

Темы: ТернопольУПЦ МП
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