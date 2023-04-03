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Страны ОПЕК+ неожиданно объявили о сокращении добычи нефти

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 03:53
Страны ОПЕК+ неожиданно объявили о сокращении добычи нефти
ДОБЫЧА НЕФТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Саудовская Аравия и ряд других стран, которые входят в ОПЕК+, 2 апреля объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что ограничения начнут действовать с мая и продлятся до конца 2023 года.

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Последнее сокращение добычи может вызвать рост цен на нефть на 10 долларов за баррель, пишет издание.

Саудовская Аравия заявила, что добровольно сократила добычу на 500 тыс. баррелей в сутки для поддержания стабильности нефтяного рынка.

"ОПЕК предпринимает меры предосторожности на случай возможного сокращения спроса на нефть", – заявила директор Energy Aspects Амрита Сен.

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Администрация президента США Джо Байдена заявила, что считает нецелесообразным шаг, объявленный 2 апреля производителями нефти, пишет издание.

"Мы не считаем, что сейчас сокращения целесообразны, учитывая неопределенность на рынке, и мы четко дали это понять", – сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Сообщается, что Ирак сократит добычу на 211 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тыс., Кувейт – на 128 тыс., Оман – на 40 тыс., Алжир – на 48 тыс., Казахстан – на 78 тыс., Габон – на 8 тыс., а РФ продолжит добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года.

Некоторые члены ОПЕК+ не присоединились к сокращениям, потому что уже давно добывают нефть значительно ниже согласованных уровней из-за нехватки производственных мощностей.

Напомним: В октябре ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Темы: нефтьСаудовская АравияРосcия
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