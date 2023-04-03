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Страны ОПЕК+ неожиданно объявили о сокращении добычи нефти

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 03:53
Страны ОПЕК+ неожиданно объявили о сокращении добычи нефти
ДОБЫЧА НЕФТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Саудовская Аравия и ряд других стран, которые входят в ОПЕК+, 2 апреля объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что ограничения начнут действовать с мая и продлятся до конца 2023 года.

Последнее сокращение добычи может вызвать рост цен на нефть на 10 долларов за баррель, пишет издание.

Саудовская Аравия заявила, что добровольно сократила добычу на 500 тыс. баррелей в сутки для поддержания стабильности нефтяного рынка.

"ОПЕК предпринимает меры предосторожности на случай возможного сокращения спроса на нефть", – заявила директор Energy Aspects Амрита Сен.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что считает нецелесообразным шаг, объявленный 2 апреля производителями нефти, пишет издание.

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"Мы не считаем, что сейчас сокращения целесообразны, учитывая неопределенность на рынке, и мы четко дали это понять", – сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Сообщается, что Ирак сократит добычу на 211 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тыс., Кувейт – на 128 тыс., Оман – на 40 тыс., Алжир – на 48 тыс., Казахстан – на 78 тыс., Габон – на 8 тыс., а РФ продолжит добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года.

Некоторые члены ОПЕК+ не присоединились к сокращениям, потому что уже давно добывают нефть значительно ниже согласованных уровней из-за нехватки производственных мощностей.

Напомним: В октябре ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Темы: нефтьСаудовская АравияРосcия
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