Залужный: Украине нужны самолеты F-16

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что украинским защитникам нужны западные самолеты-истребители F-16.

Источник: страницы главнокомандующего ВСУ в соцсетях

Прямая речь: "Украине нужны F-16".

Детали: Залужный выложил видео, в котором украинские военные рассказывают, как военная авиация Украины оказывала неожиданное для россиян сопротивление с начала вторжения РФ.

Один из пилотов говорит, что самое сложное – это не умение пилотировать, а умение применить воздушное судно в реальном бою.

Этому предшествовало: Украина давно просит у западных партнеров, в частности США, истребители F-16. Администрация Джо Байдена отказывает в этом, говоря, что сейчас эти самолеты Украине не нужны. В Конгрессе США называли отправку F-16 "не очень мудрым использованием ресурсов".

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Президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Украине нужны западные истребители. В частности, после атаки россиян дронами в ночь на 27 февраля он объяснял, что современные боевые самолеты помогли бы защитить небо Украины как составляющая ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина срочно нуждается в многоцелевых истребителях поколения 4+, а подготовку нужно начинать уже сейчас.

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