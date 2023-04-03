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Под Киевом столкнулись автобус и 9 авто: 10 пострадавших

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 10:10
Под Киевом столкнулись автобус и 9 авто: 10 пострадавших
Поврежденные авто на месте ДТП. Здесь и далее фото из Telegram Небытова

Утром 3 апреля в Киевской области произошла масштабная авария – в результате столкновения 10 транспортных средств пострадали 10 человек.

Источник: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "10 транспортных средств попали в ДТП на Житомирской трассе вблизи Капитановки".  

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Детали: По предварительным данным, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. 

 

Водители, которые ехали в средней полосе, остановились для предоставления преимущества. В это время водители левой – также притормозили. А водитель автобуса "Setra" не среагировал на изменение дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате 9 автомобилей получили различные повреждения. 

 

По состоянию на 8:30, за помощью на месте происшествия уже обратились два человека – водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW". Еще до 10 человек, по данным Небытова, получили синяки и ушибы. 

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На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

Темы: Киевская областьДТП
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