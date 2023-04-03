У чиновников в России отбирают паспорта, чтобы не сбежали из страны – FT

Российские спецслужбы изымают паспорта у чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их выезд за границу.

Источник: издание The Financial Times со ссылкой на источники в России

Детали: Как пишет FT, еще с советских времен российские чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне среднего уровня, обязаны оставлять свои паспорта в сейфах "специальных отделов", которые есть в их министерствах и компаниях. Но, по словам бывших чиновников и руководителей, российские спецслужбы редко придерживались этих правил.

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Ситуация изменилась после вторжения России в Крым в 2014 году, когда службы безопасности начали предостерегать от поездок в такие страны, как США и Великобритания. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ограничения стали применяться гораздо шире.

Например, руководителям одной из крупнейших государственных промышленных компаний запрещено выезжать без официального разрешения за пределы Москвы на расстояние двух часов езды от города.

В других случаях сотрудники ФСБ просят сдать паспорта бывших чиновников, ранее имевших доступ к государственной тайне, и даже тех, кто никогда не имел такого доступа.

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Бывшая сотрудница российского центрального банка Александра Прокопенко рассказала изданию, что паспортные ограничения теперь распространились не только на лиц, имеющих допуск к государственной тайне.

Прямая речь: "Теперь они приходят к определенным людям и говорят: "Пожалуйста, сдайте свои красные гражданские паспорта, потому что вы имеете доступ к секретной информации для родины, следовательно, мы хотим контролировать ваши передвижения...

Фактически любая информация может быть признана секретной, поэтому сотрудники ФСБ начинают говорить вам, что вы владеете секретной информацией. Что это за информация? Почему она секретная и кто это решает? Никто не знает".

Больше деталей: Как отмечает FT, эти шаги связаны с тем, что среди элиты растет недовольство войной в Украине и ее влиянием на их жизни. Российские чиновники и олигархи, которые когда-то могли тратить свои богатства на особняки, яхты и элитные школы для своих детей на Западе, теперь должны ограничиваться странами, которые считаются "дружественными". Об этом рассказали несколько представителей российской элиты.

Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для тех, кто работает в "чувствительных" сферах. Это он сказал в интервью Financial Times.

Прямая речь: "Для этого существуют более жесткие правила. Кое-где они формализованы, а иногда зависят от конкретного решения ... в отношении конкретных сотрудников.

С началом специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания".