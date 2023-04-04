УПЦ МП заявила, что ждет справедливого суда над митрополитом Павлом

УПЦ МП надеется на беспристрастное расследование и справедливый суд над бывшим наместником Киево-Печерской лавры Павлом (Петром Лебедем), подозреваемым в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: заявление на сайте УПЦ МП

Дословно УПЦ МП: "Право на справедливый суд занимает основное место в системе глобальных ценностей демократического общества, поэтому надеемся на беспристрастность, полноту досудебного расследования и справедливое судебное разбирательство в уголовном производстве".

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Детали: В Церкви назвали производство в отношении Павла "сфабрикованным и направленным на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан".

На сайте также утверждают, что Павел с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины якобы "всегда осуждал вооруженную агрессию, молился за мир, здоровье воинов Вооруженных сил Украины и всех, кто пострадал от войны".

В УПЦ МП также добавили, что Павел "будет сотрудничать со следствием с целью доказательства своей невиновности".

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