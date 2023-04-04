УПЦ МП заявила, что ждет справедливого суда над митрополитом Павлом
УПЦ МП надеется на беспристрастное расследование и справедливый суд над бывшим наместником Киево-Печерской лавры Павлом (Петром Лебедем), подозреваемым в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Источник: заявление на сайте УПЦ МП
Дословно УПЦ МП: "Право на справедливый суд занимает основное место в системе глобальных ценностей демократического общества, поэтому надеемся на беспристрастность, полноту досудебного расследования и справедливое судебное разбирательство в уголовном производстве".
Детали: В Церкви назвали производство в отношении Павла "сфабрикованным и направленным на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан".
На сайте также утверждают, что Павел с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины якобы "всегда осуждал вооруженную агрессию, молился за мир, здоровье воинов Вооруженных сил Украины и всех, кто пострадал от войны".
В УПЦ МП также добавили, что Павел "будет сотрудничать со следствием с целью доказательства своей невиновности".
Предыстория:
- 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 30 мая бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Ранее в тот же день Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла. Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.