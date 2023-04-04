В Хмельницком горсовет забрал у УПЦ МП право на землю собора, где избили военного

Хмельницкий городской совет решил прекратить право пользования землей на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где священнослужитель УПЦ МП и верующие избили военного. После инцидента собор перешел к ПЦУ.

Источник: "Суспільне"

Дословно: "Депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП).

Решение приняли единогласно 38 присутствующих депутатов".

Обновлено: Местное издание vsim.ua сообщает, что горсовет также прекратил право постоянного пользования земельными участками для еще 11 храмов УПЦ МП.

Впоследствии эти храмы, по словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, могут перейти в ПЦУ и право на пользование земельными участками передадут новым религиозным общинам. Уже украинской церкви.

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