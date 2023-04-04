В Хмельницком горсовет забрал у УПЦ МП право на землю собора, где избили военного
Хмельницкий городской совет решил прекратить право пользования землей на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где священнослужитель УПЦ МП и верующие избили военного. После инцидента собор перешел к ПЦУ.
Источник: "Суспільне"
Дословно: "Депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП).
Решение приняли единогласно 38 присутствующих депутатов".
Обновлено: Местное издание vsim.ua сообщает, что горсовет также прекратил право постоянного пользования земельными участками для еще 11 храмов УПЦ МП.
Впоследствии эти храмы, по словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, могут перейти в ПЦУ и право на пользование земельными участками передадут новым религиозным общинам. Уже украинской церкви.
Предыстория:
- В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного. Полиция открыла производство против священника и военного.
- Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин после инцидента с избиением военного заявил, что горсовет на внеочередной сессии проголосует за прекращение пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.
- После произошедшего возле собора собрались сотни людей.
- Позже во время собрания люди проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в ПЦУ, в храме состоялась первая молитва на украинском языке.